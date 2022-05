Boavista e quatro clubes da Liga SABSEG falham no controlo salarial de maio

Anúncio feito esta segunda-feira pela Liga

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira que cinco clubes que competem nas I e II Liga falharam o controle salarial de maio. Tratam-se do Boavista, da Liga Bwin; Varzim, Académica, Leixões e Trofense, sendo que este quarteto competiu a época passada na Liga SBSEG. A equipa da Póvoa de Varzim, recorde-se, desceu à Liga 3.

Visto não terem cumprido a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais, referentes aos meses de março e abril, as cinco sociedades desportivas têm agora duas semanas para fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses.

Comunicado da Liga

"A Liga Portugal informa que 29 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril.

Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.- A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas o Boavista FC, Varzim SC, A. Académica, Leixões SC e CD Trofense para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses."