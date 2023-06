Benfica e FC Porto entre as 50 marcas mais valiosas no futebol

Lista é liderada pelo Manchester City. FC Porto junta-se ao Benfica, que já constava no relatório do ano passado.

A Brand Finance, consultora líder mundial em avaliação de marcas, publicou um relatório em que divulga quais são as 50 marcas mais valiosas no mundo, no que ao futebol diz respeito. FC Porto e Benfica estão na lista, sendo que a maior surpresa é a inclusão dos dragões - não estava incluído no relatório anual anterior.

Os azuis e brancos entram para o 48.º lugar, avaliados em 105 milhões de dólares - 98,2 milhões de euros. E ocupam o lugar que era o Benfica, que agora está em 41.º, com um valor de 123 milhões de dólares - 115 milhões de euros - mais 4,7% do que no ano passado.

A lista é liderada pelo Manchester City, avaliado em 1,51 milhões de dólares - 1460 milhões de euros -, ultrapassando o Real Madrid (1,46 milhões de dólares - 1414 milhões de euros).

Fora do futebol europeu, apenas o Flamengo está nesta lista, ocupando precisamente o último posto. Tem uma avaliação de 102 milhões de dólares - 95,4 milhões de euros.