AF Viana do Castelo despede coordenador técnico

Despedimento "por justa causa, sem direito a indemnização ou compensação", informa a direção em comunicado.

A Direção da Associação de Futebol de Viana do Castelo despediu o coordenador técnico Telmo Sousa "por justa causa, sem direito a indemnização ou compensação", uma decisão tornada pública esta segunda-feira num comunicado e que resulta da conclusão de um procedimento discipllinar instaurado contra este elemento em agosto de 2022. Na altura, a AF Viana do Castelo decidiu "suspender preventivamente o referido trabalhador", aplicando agora a sanção disciplinar mais gravosa, que o afasta com efeitos imediatos de qualquer cargo na instituição.

Antigo jogador e preparador físico dos juniores do Gil Vicente. Telmo Sousa (39 anos) estava em funções desde outubro de 2020, escolhido pelo presidente Jorge Sárria, sendo que o processo disciplinar entretanto instaurado resultou de uma série de queixas e denúncias de candidatos a treinadores, que se sentiram lesados por, alegadamente, o agora ex-coordenador técnico distrital se apropriar de dinheiro entregue para pagamento dos referidos cursos.