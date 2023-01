Vianense anuncia internacional camaronês como reforço

Gabri Penda reforça o líder da Série A do Campeonato de Portugal.

O Vianense, líder da Série A do Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira a contratação de Gabri Penda. Trata-se de um central/médio defensivo de 20 anos, que iniciou a temporada ao serviço do Amora.

Internacional camaronês em três ocasiões, passou ainda por Espanha, ao serviço da equipa B do Cádiz.

Para Nuno Azevedo e Cardoso, presidente da SAD, "a chegada do Penda é uma prova do esforço que o Vianense está a fazer, com o objetivo de reforçar a equipa e encarar com ambição a segunda volta do campeonato."