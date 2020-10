Vencedor da Taça pelo Aves volta ao clube para jogar na II Distrital do Porto

Guarda-redes Marco Pinto é o primeiro reforço conhecido do Desportivo das Aves.

Marco Pinto está volta ao Desportivo das Aves para jogar no clube que se separou da SAD, entretanto desclassificada do Campeonato de Portugal, que vai recomeçar do zero, na II Divisão da AF Porto, o equivalente à terceira distrital do campeonato portuense.

O guarda-redes, de 32 anos, chegou aos avenses em 2016/17 e fez oito jogos na época de subida à I Liga. No ano seguinte foi emprestado ao Canelas, mas voltou antes da época terminar, a tempo de fazer parte do grupo que venceu a Taça de Portugal, a primeira da história do emblema do concelho de Santo Tirso.

Marco Pinto acabaria por se desvincular do Aves em 2018, mas agora está de regresso, para ajudar os nortenhos a reerguerem-se.