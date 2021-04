Rui Vitória lembra Zaidu para defender a Liga 3

O treinador português abordou a criação da Liga 3 numa aula online para a FPF

Rui Vitória aplaude a criação da Liga 3 porque, no seu entender, o futebol português precisa de provas que deem espaço aos jogadores portugueses.

"Tudo o que seja uma prova bem organizada e com visão é sempre bem-vinda para o futebol português. Acho fundamental haver competições em que os nossos jogadores tenham espaço para jogar. Temos este exemplo da Liga Revelação e das equipas B. É um ótimo espaço de jogo. Há um espaço de aquisição em que um jogador pode falhar, mas joga a seguir. Tem um tempo de errar, de tentativa e maturação. Os jogadores não se fazem num 'estalar de dedos'. Quantos jogadores só ao fim de dois ou três aos é que chamam a atenção? Quantos jogadores nascem nestas equipas regionais e dão o salto para outros patamares? Temos um grande exemplo que é o caso do Zaidu (FC Porto) que estava no Mirandela", começou por dizer o antigo treinador do Benfica, numa "masterclass" online, subordinada ao tema "Da formação à alta competição", realizada esta segunda-feira e promovida pela FPF através da Portugal Football School, e da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF)

"Já demos provas mais que suficientes que temos jogadores e treinadores de enorme qualidade. Não devem ser desperdiçados. Acho que se devem arranjar contextos para jogarem, seja em que escalão for. Devemos potenciar este lado regional. Perdeu-se um pouco aquela associação, ligação e empatia da própria terra ao clube. Temos de reabilitar novamente isso", acrescentou o treinador de 51 anos, neste momento sem clube.

Para ele, Portugal precisa de boas "salas de dança":: "É determinante ter bons centros de treino e boas "salas de dança" para o desenvolvimento do futebol português. É fundamental não desperdiçarmos a riqueza que temos. O Benfica vendeu os jogadores que vendeu. Para o Mundo inteiro, para as chamadas Ligas 'Big Five', de todas as posições. O FC Porto venceu a Youth League e tem uma série de miúdos na equipa principal. O Sporting abriu a porta aos jovens. Alguém conhecia o Gonçalo Inácio e o Tiago Tomás? O Trincão nasceu onde? Não é um exemplo claro? 30 milhões para um clube como o SC Braga. Temos de apostar mesmo nisto. Quanto mais competições organizadas para estes jovens jogadores, melhor. O Beto do Portimonense apareceu nos sub-23 e estava a jogar no Tires anteriormente. Se não houvesse Liga Revelação talvez ainda estivesse no Tires. Vamos ganhar mais jogadores e vai-se dar mais espaço para aparecerem. Importante credibilizar e valorizar as competições e a FPF está a trabalhar muito bem nisso. Pensar no que está por baixo e no que os espera em cima", disse.