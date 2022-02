Momento de festa no Sertanense: os bons rapazes vão atacar subida

Treinador Natan Costa explica ter uma equipa que "desfruta" do jogo e que, por vezes, até devia ser "menos lírica." Natural de Águeda, o professor de Educação Física apaixonou-se pela região beirã.

O Sertanense foi a primeira equipa a carimbar a presença na fase de subida do Campeonato de Portugal, para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada série. A festa fez-se, sábado, no sofá, à boleia do empate do Marinhense frente ao Oleiros.

Natan Costa é, por estes dias, um treinador orgulhoso. "Este feito concretiza-se com um bom planeamento, muito escrutínio e critério para compor o plantel. Se os orçamentos contassem, se calhar, nem na primeira metade da nossa série estaríamos, mas temos um grupo de jogadores que querem algo mais no futebol", explicou. A média de idades do plantel é inferior a 23 anos e esta irreverência nem sempre não ajuda. "Há momentos em que devíamos ser menos líricos e românticos. Privilegiamos o espetáculo", afiança. Aliás, a boa temporada já levou Vítor Pisco (Oliveirense) e Jamerson (Azuriz, Brasil). "É uma consequência natural do futebol. Valorizaram-se e melhoraram as condições de vida", refere.

E agora, o que poderá fazer o Sertanense na fase de subida? Natan Costa retira pressão. "É aproveitar cada domingo para desfrutarmos. Esta maneira de estar tem-nos conduzido muitas vezes à vitória. Queremos jogar bem e tentar que os jogadores melhorem as condições de vida. Se isso coincidir com a subida, será brilhante", respondeu. Representante do distrito de Castelo Branco, Natan não vê a interioridade como problema. "Virem para a Sertã também os ajuda a concentrarem-se na profissão. Percebem que, aqui, podem ser felizes e dar o salto", sublinha.

Natural de Águeda, o professor de Educação Física foi dar aulas para Proença-a-Nova e apaixonou-se pela região e... pelas vinhas do sogro. "Casei e hoje sinto-me influenciado pela garra do beirão. São pessoas bravas, que não viram a cara à luta", realça.