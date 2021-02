Mercado continua a mexer: acompanhe as novidades no Campeonato de Portugal

Fique a par das principais dos clubes do Campeonato de Portugal.

Chidera assina pelo E. Amadora



Após algumas semanas de insistência, o Estrela da Amadora conseguiu assegurar o ponta de lança Chidera (na foto), que atuava no Tirsense (11 golos em 14 jogos). O nigeriano tem 20 anos, é rápido, potente e tem uma enorme capacidade de finalização. Chegaram assim a bom termo as negociações conduzidas por André Geraldes, líder da SAD do Estrela, que estava interessado no jovem há algum tempo.

Salgueiros comunica rescisão de quatro jogadores

O defesa-central Tony Correia, o médio Tiago Santos e os extremos Ibeh e Ivan Machado já não são jogadores do Salgueiros. O clube portuense, agora orientado por Rui Quinta, anunciou ontem a rescisão dos vínculos dos quatro atletas. O Salgueiros soma cinco derrotas consecutivas para o campeonato e ocupa o décimo lugar da Série C, com seis pontos.

Beira-Mar: Mário Mendonça vai parar um mês

Mário Mendonça vai parar um mês devido a lesão. O defesa e médio-esquerdo do Beira-Mar sofreu uma luxação num ombro no jogo frente à Sanjoanense, tendo sido transportado para o hospital. O canhoto, que nesta temporada marcou três golos em 11 jogos pelos aveirenses, é baixa para Ricardo Sousa. O Beira-Mar recebe hoje, às 17h00, o Anadia.

Série E: mexidas no Leiria e no Carapinheirense

O ponta de lança Nilo deixou de fazer parte do plantel do Leiria, líder da Série E. O emblema leiriense comunicou a rescisão do jogador, que tinha cinco golos em 16 jogos realizados. Até então, o brasileiro de 27 anos havia jogado apenas em clubes do Brasil. O Carapinheirense chegou a acordo com o médio brasileiro Giovani Fabri até ao final da época. Com 21 anos, o reforço chegou do Avintes depois de passar por Canidelo e Vila.

Sanjoanense: Sam Silvera no ataque

A Sanjoanense garantiu o empréstimo, até ao final da época, de Sam Silvera, extremo que pertence aos quadros do Paços de Ferreira. O jogador nascido na Austrália, de 20 anos, deixou o Central Coast e chegou aos castores no início da época, tendo sido emprestado ao Casa Pia, onde fez quatro jogos. Entretanto, o lateral-direito Daniel Pinto rescindiu contrato.

Vila Real: Ivo Lucas chega proveniente do Espinho

O avançado Ivo Lucas é o mais recente reforço do Vila Real. O jogador de 23 anos marcou um golo em 11 jogos pelo Espinho nesta edição do campeonato. Cesarense, Paços de Ferreira B, Avanca e Coimbrões são as equipas por onde já passou o dianteiro. O conjunto alvinegro ocupa o sétimo posto da Série C, a dois pontos do primeiro lugar que dá acesso ao play-off de acesso à Liga 3.

Olhanense: Edgar Davids "pediu" contratação de Chico

O Olhanense anunciou Chico Batista, médio ofensivo que representava o Esperança de Lagos, onde era figura de destaque. Tratou-se de um pedido expresso do treinador Edgar Davids, que gostou do jogador quando defrontou os lacobrigenses. O médio Gonçalo Serrão voltou ao Aljustrelense, que tinha deixado no início da época, quando se mudou para os juniores do Belenenses.

Alverca: Toni Pereira assume o comando técnico

Um dia depois de anunciar a saída de Alexandre Santos, o Alverca confirmou a chegada de Toni Pereira para assumir o comando técnico da equipa que ocupa o segundo lugar da Série F. O treinador, 64 anos, tinha deixado o Cova da Piedade, da II Liga, no início desta temporada, devido a sequelas provocadas pela covid-19, e volta agora ao ativo num candidato à subida.