Louletano com surto de covid-19 e jogo com Olhanense adiado

O dérbi algarvio da 13.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, entre Olhanense, segundo classificado com 23 pontos (menos dois jogos) e Louletano, líder à condição com 25 pontos, (mais dois jogos) que estava agendado para o próximo domingo, às 15h00 horas, no Estádio José Arcanjo, foi adiado.

A equipa de Loulé está a contas com um surto de covid-19 no seio da equipa que atingiu mais de metade dos jogadores e mais dois elementos (um adjunto e o treinador de guarda-redes) que fazem parte da equipa técnica liderada por Pedro Lomba.

O jogo ficou marcado, depois de acordo mútuo de ambas as equipas, para o próximo dia 2 fevereiro (quarta-feira) às 15h00.