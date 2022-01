Laércio da Silva, avançado brasileiro, reforça ataque do Louletano

Conheça o mais recente reforço do Louletano.

O Louletano, atual quarto classificado do Campeonato de Portugal - Série F, e que esta temporada se assumiu como candidato à subida à Liga 3, contratou o avançado brasileiro, de 23 anos, Laércio da Silva, que estava na equipa brasileira do Paysandu, clube que ocupa o primeiro lugar do Campeonato Paraense.

Laércio representou no Brasil os sub-20 do Salgueiro e Cruzeiro, onde chegou à equipa principal em 2018 tendo realizado duas partidas no Brasileirão apenas com 19 anos.

Seguiram-se depois por empréstimo do Cruzeiro, Ipatinga, Vila Nova MG, São Bento, Betim Futebol e após desvincular-se do Cruzeiro assinou pelo Paysandu.

O jogador que no Brasil realizou 86 jogos e marcou 14 golos, tendo ganho um Campeonato Mineiro Júnior em 2018 e um Campeonato Paraense em 2021, chega agora a Portugal para o Louletano, com contrato até final da presente temporada, naquela que será a sua primeira experiência na Europa.