Rodrigo Thompson assinou na quinta-feira e decidiu em quatro minutos no domingo

Avançado foi contratado pelo Benfica e Castelo Branco ao Loures. Sérgio Gaminha lançou-o no passado domingo e o atacante decidiu o jogo em Fátima.

A história de Rodrigo Thompson é daquelas que têm um conjunto de ingredientes reunidos com tudo para dar certo. E passamos a contar. O avançado deixou o Loures na quinta-feira passada para assinar pelo Benfica e Castelo Branco, da Série C do Campeonato de Portugal. Quatro dias depois, Thompson foi convocado para a deslocação dos albicastrenses para o jogo em Fátima. Com o resultado empatado (1-1), Sérgio Gaminha, treinador do Benfica, lançou o brasileiro aos 71'. Cinco minutos depois, o Benfica e Castelo Branco marcou por...Rodrigo Thompson que deu, assim, a vitória aos beirões que continuam no terceiro lugar do agrupamento. "Não podia imaginar estreia melhor. O mais importante é que pude chegar e ajudar logo a equipa", relatou o dianteiro a O JOGO.

O mais curioso é que Thompson conseguiu, em cinco minutos, marcar tantos golos quantos os que tinha marcado no Loures. "No Loures a bola não entrava e não estava a ter sorte. Consegui fazê-lo pelo Benfica e Castelo Branco e agora só penso no futuro", salienta. O canarinho chegou a Portugal em 2015/16 para representar a Oliveirense, então na II Liga, mas desde essa época tem trilhado a carreira pelo Campeonato de Portugal. O sonho é voltar ao profissionalismo. "Sei que ainda posso lá chegar. Estou a trabalhar para poder dar o salto na carreira", sublinha.

Formado no Cruzeiro, Rodrigo Thomspon conviveu no clube de Minas Gerais com jogadores como Lucas Silva, emprestado pelo Real Madrid ao Cruzeiro, Charles, guarda-redes do Marítimo, ou Léo Bonatini, avançado do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. O contacto com os antigos colegas já não é "tão frequente" e, desafiado a apontar o maior talento com quem jogou no Cruzeiro, Thompson escolheu outro nome. "O Dudu já era um grande jogador. Vimos logo que era diferente", apontou, aludindo ao extremo que contribuiu com sete golos em 31 jogos para o título conquistado pelo conjunto de Luiz Felipe Scolari.