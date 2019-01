Caso: Casa Pia anuncia saída de Rúben Amorim e não só

Casa Pia anunciou, em comunicado, saída de Rúben Amorim do clube.

O Casa Pia anunciou, em comunicado, saída de Rúben Amorim do clube. Na base deste desfecho, que incluiu outras elementos da equipa técnica, está o castigo aplicado pelo conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, suspenso depois pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

Eis o comunicado na íntegra:

"É do conhecimento público que a Direcção do clube repudiou com veemência, e continua a repudiar, os termos do Acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que aplicou ao Clube, e a dois dos seus técnicos, das sanções mais graves desportivas e financeiras algumas vez aplicadas.

Também é do conhecimento público que, na sequência do Recurso e Providência Cautelar apresentados pelo Clube e seus Técnicos junto do Tribunal Arbitral do Desporto, este, em tempo útil, e preventivamente, suspendeu as sanções aplicadas, no que se refere à realização dos jogos à porta fechada e suspensão do treinador principal José da Paz Reis e do treinador estagiário Rúben Amorim.

Contudo, as implicações desportivas e financeiras do Acórdão, mesmo tendo em conta a decisão favorável preventiva do TAD, não obstaram a que, por razões de ordem pessoal, e apesar dos esforços da Direcção em sentido contrário, o técnico principal tenha apresentado a sua demissão e o treinador estagiário tenha dado como terminado o seu estágio junto do CPAC. E, em consequência, que também os treinadores adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido tenham decidido desvincular-se do CPAC.



Resta à Direcção agradecer o excelente trabalho desenvolvido por José da Paz Reis, Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Rúben Amorim, como o comprova a perfomance desportiva do Clube no Campeonato de Portugal da presente época, e desejar-lhes as melhores felicidades pessoais e desportivas.

São óbvios, e gravíssimos, os prejuízos que a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já causou ao Clube.

Manter-nos-emos irredutíveis na luta pela Verdade e pela Justiça.

O Presidente da Direcção

Prof. Doutor Victor Franco"