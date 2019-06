Arouca ativo no mercado e muito mais no Campeonato de Portugal

Andrés Cabrera e Diogo Nunes com a camisola do Arouca

Confira as últimas movimentações de mercado nos clubes que vão competir no Campeonato de Portugal.

Arouca: Cabrera e Diogo confirmados

O Arouca anunciou as contratações do defesa-central Diogo Nunes, recrutado ao Benfica e Castelo Branco, e do médio Andrés Cabrera, que estava no Gondomar.



Dois reforços certos no Merelinense

O defesa-central Vítor Pinto (ex- Felgueiras) e o extremo Binho, de 21 anos, contratado ao Celeirós, são reforços. Os guarda-redes Igor e Rui Rêgo, o médio Luís Ferraz e o ala Jorginho renovaram, enquanto o júnior Rui Sá foi promovido.

Plantel compõe-se no Aljustrelense

O Aljustrelense já tem sete reforços para 2019/20. São eles o guarda-redes Igor Palma, os defesas Blessed, Obi e Diogo Santos, o médio Edson Pires e os avançados Charlie Évora e Márcio Matchona.

Djaló na defesa do Sacavenense

O Sacavenense assegurou a contratação do defesa-central Mamadu Djaló, jogador guineense de 23 anos que na época passada representou o Oleiros.

Dupla renovou com o Águeda

O defesa Ataíde e o médio Emanuel renovaram contrato com o Águeda, clube que em 2019/20 será orientado por André Ribeiro (ex- Lourosa).

Grilo e Castro ficam no Lourosa

Os médios Paulo Grilo e Hélder Castro prolongaram o vínculo contratual com o Lourosa. A dupla junta-se à continuidade do guarda-redes Léo e do avançado Goba.