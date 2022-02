Hugo Faria assume comando técnico do Louletano até final da temporada

Arlésio Coelho, que também já representou o clube de Loulé como jogador, entra como adjunto.

O treinador Hugo Faria, treinador de 38 anos que vestiu a camisola do Louletano durante várias épocas enquanto jogador e que no início da presente época comandava a equipa B, que substituiu de forma interina Pedro Lomba no comando técnico do Louletano, vai assumir o cargo até final da temporada.

Para seu adjunto, o Louletano foi recrutar Arlésio Coelho, que já representou o clube de Loulé como jogador, tendo sido também treinador adjunto da equipa sénior entre 2000 e 2004.

O objetivo da equipa algarvia que compete na Série F do Campeonato de Portugal, onde ocupa a segunda posição com 28 pontos, menos dois (pontos) e mais dois jogos do que o líder Olhanense (30 pontos), passa pela subida à Liga 3.