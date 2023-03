Espinheirense recorreu às redes sociais para abordar o momento que marcou o encontro contra o Marinhais, na segunda divisão distrital da AF Santarém.

O futebol português foi palco de um triste episódio neste último fim de semana. Num encontro da segunda divisão distrital da AF Santarém, um jogador do Espinheirense foi agredido de forma bárbara por um adversário, num triste episódio que já mereceu a condenação do clube.

"No jogo entre o Grupo Desportivo de Marinhais vs Atlético Clube Recreativo Espinheirense assistimos a uma agressão bárbara por parte do guarda-redes adversário a um jogador da nossa equipa como se pode ver no vídeo. Felizmente o nosso jogador está bem, mas podia ter sido muito grave. Esperamos que Associação de Futebol de Santarém tenha mão pesada para esta agressão bárbara que ontem assistimos em campo, este tipo de atitudes não se compadecem com os valores do desporto e muito menos numa distrital onde somos amadores e andamos de fim de semana em fim de semana para nos divertimos e fazer o que mais amamos que é jogar futebol por prazer. Vamos aguardar serenamente pelo desenvolvimento deste ato bárbaro por parte do guarda-redes da equipa adversária", escreveu o emblema de Santarém, nas redes sociais.

Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais que agrediu o avançado Gonçalo Martins, no encontro com o Espinheirense, da AF Santarém, anunciou esta segunda-feira o ponto final na carreira de futebolista.

"Como jogador e homem sinto-me envergonhado. E sim, com toda a razão do mundo, este tipo de comportamentos não são toleráveis nem no futebol nem na sociedade. Pelo que, independentemente da sanção imposta pelas entidades responsáveis, ponho ponto final na minha prática desportiva", escreveu o autor da agressão bárbara.