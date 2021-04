"Caso Plata": Estrela da Amadora anuncia recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina

Seguiu esta quinta-feira, para o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF, a contestação do "caso Plata", por alegada utilização irregular no Sporting B

O Estrela da Amadora recorreu para o pleno do Conselho de Disciplina (CD) seguindo assim todos os passos para levar até ao limite a contestação do "caso Plata", que, entendem os amadorenses, foi utilizado de forma indevida na partida do Sporting B com o Oriental Dragon, da 14.ª jornada da série G do Campeonato de Portugal, mas disputada apenas no passado dia 20 de março.

O clube amadorense considera que a utilização de Plata viola a alínea 7 do artigo 51 do regulamento do Campeonato de Portugal, que proíbe que jogadores com minutos pelas respetivas equipas A sejam utilizados por uma equipa B nas últimas três jornadas da primeira fase da prova.

O Estrela, sabe O JOGO, tem inclusivamente pareceres jurídicos de um dos melhores advogados da Europa e se necessário for, vai recorrer até ao Tribunal Constitucional e submeter uma providência cautelar caso o primeiro lugar na série fique em causa.