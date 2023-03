Caso de corrupção desportiva na AF Aveiro: diretor do Lobão foi detido pela PJ

Dirigente é suspeito de aliciamento a jogadores do Mansores. Vai ser ouvido esta quinta-feira no Tribunal da Feira. Em causa está o último encontro da primeira fase, entre Mansores e Lobão, que terminou com a vitória da equipa de Santa Maria da Feira. Um desfecho que levou o Lobão para a fase de subida.

Um dirigente do Lobão foi detido, na quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, devido a suspeitas de aliciamento a alguns jogadores do Mansores para que perdessem com o Lobão, em jogo relativo à 18.ª e última jornada da primeira fase, Zona Norte, do campeonato SABSEG (escalão principal da AF Aveiro), realizado a 5 de fevereiro, no campo das Relvas, em Arouca. A partida terminou com a vitória por 2-0 da equipa de Santa Maria da Feira, que assim garantiu o quarto posto da tabela classificativa e, consequentemente, a última vaga para a fase de apuramento de campeão e de subida ao Campeonato de Portugal.

Em comunicado emitido ontem, a PJ informou que realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de busca e detenção, no âmbito de investigação de corrupção na atividade desportiva, dirigida pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira. "Foram executados diversos mandados de busca que visaram residências dos suspeitos e uma sede de clube de futebol local, tendo-se procedido à detenção de um indivíduo indiciado pela prática do crime de corrupção ativa", adianta a nota.

O JOGO sabe que o arguido é diretor-desportivo do Lobão, que passou a noite nas instalações do Porto da PJ e será conduzido hoje ao Tribunal de Santa Maria da Feira para ser ouvido no primeiro interrogatório judicial por um juiz de instrução criminal, que lhe aplicará as medidas de coação.

Para colher explicações sobre o assunto, O JOGO tentou contactar a presidente do Mansores, Daniela Tavares, o do Lobão, José Rocha, e o da AF Aveiro, José Neves Coelho, mas nenhum deles respondeu a chamadas e mensagens. Em fevereiro, em declarações ao nosso jornal, o presidente do Lobão negou as acusações que foram feitas por anónimos, através das redes sociais, e chegou a oferecer um prémio a quem denunciasse o autor da alegada "oferta de 2500 euros a dois ou três jogadores do Mansores e seis mil à Direção."

Espinho pode ter sido prejudicado

A disputa por um lugar na fase de apuramento de campeão da AF Aveiro foi renhida até ao final, entre Lobão e Espinho. As duas equipas terminaram separadas por três pontos e, caso a de Santa Maria da Feira tivesse perdido em Mansores, seria o Espinho a qualificar-se para a fase do título, pois tinha vantagem no confronto direto (vitória por 1-0 e empate a dois golos). O JOGO tentou falar com Bernardo Gomes de Almeida, presidente do Espinho, que se manteve incontactável até à hora do fecho desta edição. Hoje, às 21h30, o clube tem uma sessão de esclarecimento sobre o novo estádio, onde os sócios vão debater as implicações que uma nova paragem das obras poderão ter na constituição de uma SAD.