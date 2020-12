Canelas 2010: a fama agora é outra e vai de um Tanque a meta ambiciosa

EQUIPA DA SEMANA - Líder da série D nada num lago de tubarões. Para trás ficou o epíteto de equipa violenta.

Na série D do Campeonato de Portugal há um lago de tubarões históricos que já estiveram na I Liga, como Beira-Mar, Sanjoanense, Espinho ou Águeda, e ainda outros clubes que também apostaram nos lugares cimeiros, nomeadamente Lourosa, São João de Ver ou Anadia. No entanto, é o Canelas 2010 quem lidera este agrupamento e com distinção: sete vitórias e uma derrota em oito jogos, 21 pontos e o primeiro posto seguro por dois pontos face ao Lourosa, que tem mais um jogo.

A transformação em SAD, detida maioritariamente pelo empresário Caesar de Paço, mas também por Fernando Madureira, capitão dos gaienses e líder dos Super Dragões, deu as condições para o Canelas pensar em algo mais. Atingir os profissionais é o objetivo a três anos, mas tanto melhor se for já esta época. "Estamos a fazer um arranque acima das expectativas. Temos como objetivo andar entre os cinco da frente, mas nunca imaginaríamos estar em primeiro lugar. Queremos lutar pela subida à Liga 3 e nos próximos dois anos atacar a II Liga. No entanto, se acabarmos em primeiro vamos tentar já essa promoção", assume o treinador Tiago Margarido, de 31 anos. "Apelidei esta série como a série da morte. Os orçamentos das outras equipas são brutais. Por exemplo, o São João de Ver tem o triplo do nosso orçamento, mas o dinheiro não paga a vontade ou o querer", acrescenta.

Margarido chegou ao Canelas em 2018, para então ser adjunto, e assumiu o papel de principal na temporada passada. No início, confessa, sentiu que ainda olhavam para o clube com desconfiança. Apelidado de "equipa mais violenta do Mundo" pelo jornal AS, em 2017, Margarido considera que o preconceito ruiu em 2019/20. "A nossa campanha na Taça de Portugal dissipou todas as dúvidas. Uma equipa que chegue aos quartos de final não bate em ninguém e todos viram que o nosso jogo com o Académico de Viseu foi renhido. Somos um clube respeitado", comenta.

Treinador desde os 21 anos, Tiago Margarido nunca teve o sonho de vir a ser um grande jogador de futebol, pois é o banco que o realmente o apaixona. "Aos 15 anos já sabia que queria ser treinador. Tirei uma licenciatura, depois um mestrado em alto rendimento e segui o que queria. O futebol para mim era um hobbie", declara.

Um Tanque cheio de golos

Oito dos 17 golos do Canelas 2010 foram marcados por Alex Tanque, avançado brasileiro de 26 anos, contratado ao Coimbrões no defeso passado. O dianteiro já superou a marca do ano anterior e confessa-se surpreso com um arranque tão concretizador. "Não esperava tanto. Se sou o destaque da equipa? Não percebo nada disso. Quem ganha é o Canelas, não o Alex Tanque", refere, ele que só começou a jogar futebol com "17/18 anos". "Até lá andava pelos campeonatos amadores do Brasil, que também são muito fortes", recorda.