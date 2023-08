Alex Telles, ex-jogador do FC Porto, equaciona comprar o Gondomar

Alex Telles com a camisola do Al Nassr

O brasileiro, que brilhou no FC Porto, pondera investir em Portugal tendo em vista já o seu futuro depois de terminar a carreira como jogador.

O assunto ainda está numa fase bastante embrionária, mas O JOGO sabe que Alex Telles, antigo lateral esquerdo do FC Porto, atualmente companheiro de Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr, está interessado na aquisição do Gondomar, clube da AF Porto que milita no Campeonato de Portugal.

A oportunidade surgiu há pouco tempo, numa conversa entre amigos, e a verdade é que ainda não há qualquer decisão, mas é seguro que o lateral pretende investir em Portugal, um país que nunca escondeu ter um espaço especial na sua vida.

Alex Telles, de 30 anos, é um apaixonado pelo desporto e pretende continuar ligado ao mundo do futebol quando terminar a carreira. A gestão financeira é algo que o brasileiro leva muito a sério, estando já a planear alguns investimentos para o futuro. É aqui que o Gondomar poderá entrar. Alex tem uma escolinha de futebol no Brasil - a "Gol de Ouro", projeto social que usa o futebol como ferramenta do desenvolvimento social, em Caxias do Sul, de onde o internacional brasileiro é natural - e tendo um clube em Portugal, o lateral esquerdo poderá aproveitar essa ligação, por exemplo, para potenciar as camadas jovens do Gondomar. Além disso, convém não esquecer que a sua irmã, Helen Telles, é empresária de jogadores, ainda dar os primeiros passos, e a entrada de Alex neste "mundo" poderá também favorecer a família.

O assunto encontra-se ainda em fase de estudo e haverá vários passos a serem dados até à sua concretização. Os valores para um eventual negócio, por exemplo, também ainda não foram debatidos. Certa, para já, é a disponibilidade do ex-FC Porto em investir num clube da mesma área metropolitana com o objetivo de se manter ligado ao futebol quando deixar os relvados.