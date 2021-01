Alex Apolinário, jogador do Alverca, foi reanimado e seguiu estável para o hospital

Alex Apolinário no encontro contra o Sporting, para a Taça, na última época

Médio brasileiro perdeu os sentidos no encontro com o Almeirim.

O encontro entre Alverca e Almeirim, do Campeonato de Portugal, ficou marcado por um grande susto. Alex Apolinário, médio brasileiro, caiu inanimado no relvado ao minuto 27, o que levou a que a partida não fosse retomada.

Ao que O JOGO apurou, os esforços para reanimar o jogador do Alverca, e após várias tentativas, surtiram efeito no interior da ambulância onde foi socorrido, seguindo depois estável a caminho do hospital de Vila Franca.

"Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca Alex Apolinário sofreu uma paragem cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e amigos", escreveu o Almeirim nas redes sociais.

