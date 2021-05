"Ainda está para nascer o treinador ou dirigente que nos tira três pontos na secretaria"

André Geraldes, presidente da SAD do Estrela

André Geraldes, presidente da SAD do Estrela, reage à polémica no jogo com o Leiria.

Acabou com polémica o encontro entre Estrela e Leiria, para a fase de subida à Liga SABSEG. A formação da Amadora esteve dez segundos com 12 elementos em campo, após uma confusão com um tripla substituição ao minuto 83, e o clube leiriense já anunciou que vai protestar o jogo.

André Geraldes, presidente da SAD do Estrela, mostrou-se tranquilo após o jogo. "É pouco habitual vir às conferências de imprensa, ainda para mais quando os momentos pertencem aos treinadores, mas queria deixar esta nota. Ouvi muito sururu sobre um alegado erro técnico respeitante ao Estrela ter jogado com 12 jogadores durante dez segundos; ouvi o treinador da equipa adversária falar numa hipotética derrota nossa fora de campo. Só se for para os apanhados. O Estrela foi superior, ganhámos o jogo. Há de estar para nascer o primeiro treinador ou dirigente que nos tira três pontos na secretaria. Se querem ganhar-nos têm de fazê-lo dentro de campo. E hoje, mais uma vez, foi o Estrela quem ganhou", atirou.

A partida retomou após a equipa de arbitragem dar conta do erro e terminou com o triunfo do Estrela, por 2-1, que assim passa a ter sete pontos em três jornadas na Zona Sul da fase de subida, enquanto o Leiria se mantém com três.