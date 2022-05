Tiago Margarido deixa de ser o treinador do Canelas

Canelas destacou-se pela positiva na temporada da Liga 3

Chegou ao fim a passagem de Tiago Margarido pelo Canelas. O jovem treinador, de apenas 33 anos, fez da formação de Gaia uma das sensação da Liga 3 na fase regular, ficando muito perto da zona de subida.

Margarido sai do Canelas ao fim de 91 jogos, onde somou 38 vitórias, festejando pontos em 75% das partidas e somando 116 golos.

A mensagem de despedida de Tiago Margarido

"Da mesma forma que é impossível esquecer as raízes, também não me posso esquecer de onde tudo começou, o meu percurso como treinador principal.

Na época 2019/2020 foi-me proposto o desafio de comandar o CF Canelas 2010. Nessa época, que não findou devido à pandemia que nos assolou a todos, estávamos a fazer um campeonato tranquilo e uma Taça de Portugal onde fomos eliminados nos Quartos de Final pelo Ac. Viseu.

Na época 2020/2021 porventura contra as expectativas naturais, na fase regular ficamos em 2º lugar numa fase difícil com vários candidatos aos lugares que não nos eram destinados. Na seguinte fase, no play-off de acesso à Liga 3, mais uma vez superamos as expectativas, ficando em 1º lugar e conquistando o acesso à actual Liga 3.

Na recente época 2021/2022, que agora finda, acabamos a fase regular da Liga 3, no 5º lugar, com os mesmos pontos do 4º lugar e a 3 pontos do 1º lugar. Isto só prova a quão competitiva foi a fase regular. Na fase de manutenção acabamos por concluir com o objetivo que sempre nos foi proposto pelo clube, a manutenção.

A descrição destas 3 temporadas resume um grande sentimento de gratidão e o fim de um ciclo com um sentimento de dever cumprido. Este ciclo não existiria se 2 pessoas, há 3 anos atrás, não me dessem a oportunidade, Fernando Madureira e o Pres. Isaac Santos.

Posteriormente, tenho de agradecer a todos os jogadores que trabalharam comigo ao longo destes 3 anos. Obrigado por contribuírem para o meu crescimento.

Todo o staff do clube que privou comigo, um sentido obrigado.

Aos sócios e simpatizantes do clube estarei sempre grato por todo o apoio ao longo destes 3 anos de simbiose perfeita.

À minha equipa técnica, obrigado por toda a dedicação, resiliência e capacidade de adaptação.

E por fim, agradecer à minha família e agente por serem o meu suporte nos bons e maus momentos.

Após estes 3 anos, de onde saio com um grande sentimento de gratidão, darei novidades brevemente.

Obrigado a todos!"