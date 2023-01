Termina a carreira e passa a adjunto do Varzim depois do jogo com o Benfica

Ludovic coloca o ponto final no percurso enquanto profissional, iniciado no Feirense.

A receção do Varzim ao Benfica, na próxima terça-feira (20h45), para os oitavos de final da Taça de Portugal, será particularmente especial para Ludovic. O avançado de 32 anos irá, após esse encontro, colocar um ponto final na carreira, devido aos problemas físicos que o têm impedido de ser opção regular: apenas sete encontros esta época.

Ludovic começou a carreira como profissional no Feirense e regista ainda passagens por Créteil-Lusitanos (França), Santa Clara, Chaves, Zimbru (Moldávia), Leixões e Penafiel. Vai integrar a equipa técnica poveira, liderada por Tiago Margarido, e já é detentor do curso de segundo nível.

Os problemas físicos são, aliás, uma contrariedade para o Varzim. Gustavo e Joãozinho são lesionados de longa duração e não jogam mais esta temporada. Bonilha, Ryan e Zé Eduardo falharam o jogo com o Fafe, sexta-feira passada, também por lesão. Há ainda a registar a lesão de Cordeiro, Paulo Moreira, que deslocou o ombro no referido jogo da Liga 3 e está em dúvida, e João Faria, que desmaiou após um choque de cabeças, embora deve estar apto para o encontro com as águias. Guga, por seu lado, vai cumprir castigo.