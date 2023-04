Rebordosa recorreu para o TAD para impedir o Salgueiros de disputar a subida à Liga 3

Terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal contestou decisão do Conselho de Disciplina sobre o Salgueiros-Marítimo B, que apurou os portuenses para a fase de subida à Liga 3.

O Rebordosa entregou esta segunda-feira no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) o recurso da decisão do Conselho de Disciplina da FPF sobre o Salgueiros-Marítimo B (1-1), da Série B do Campeonato de Portugal, jogo interrompido aos 87", depois de uma confusão entre um jogador salgueirista e o árbitro.

O CD entendeu que não houve agressão de Amadu Turé ao árbitro João Loureiro e que o tempo em falta devia ser jogado, mas passou a decisão à FPF, que deu o jogo por concluído.

Assim, os portuenses averbaram um ponto, o que lhes permitiu o apuramento para a fase de subida à Liga 3, ficando o Rebordosa em terceiro lugar. O clube duriense já pagou a taxa de justiça e vai requerer uma providência cautelar para impedir a realização do Salgueiros-Vianense, da primeira jornada do play-off, agendado para domingo.