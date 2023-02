Fernando Madureira, proprietário do Canelas, aborda o polémico jogo com a Sanjoanense.

Fernando Madureira, proprietário do Canelas, anunciou este sábado que o clube "vai fazer uma exposição ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol", na sequência do jogo com a Sanjoanense.

A partida da jornada 18 da Série A da Liga 3 esteve interrompida, depois de a formação de Gaia ter abandonado o relvado, momentos depois da terceira expulsão.

"O Canelas faz o 2-3, um jogador nosso sofre falta e é expulso. Basta ver as imagens, o jogador da Sanjoanense é que agarra e o árbitro dá amarelo ao jogador do Canelas. Foi demais. Mandei a equipa sair de campo, mas os jogadores disseram que queriam jogar mesmo com oito. Estavam revoltados e queriam demonstrar essa revolta em campo", declarou Madureira.

"Vamos fazer uma exposição para a FPF e para o Conselho de Arbitragem sobre o que se passou hoje. Tanto se quer promover a Liga 3 e depois acontecem estas coisas", disse ainda.

A Sanjoanense confirmou o triunfo por 3-2, depois de o encontro ser retomado.