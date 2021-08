"Liga 3 está mais perto da II Liga do que do Campeonato de Portugal"

Amora vai disputar a Liga 3: reinventados para continuar a brilhar.

Depois de ter perdido algumas das principais figuras da época passada neste verão, o Amora reforçou-se de forma a conseguir manter a veia competitiva que valeu o acesso à Liga 3. O treinador Bruno Dias está preparado para uma prova renhida na qual acredita que o emblema da margem sul do Tejo será capaz de mostrar valor.

"Será um campeonato equilibrado e competitivo, nivelado por cima, no sentido em que todas as equipas terão muita qualidade. Está mais perto da II Liga do que do Campeonato de Portugal", analisou.

"Queremos ser competitivos em todos os jogos e capazes de lutar pelos três pontos, independentemente do adversário", acrescentou o treinador, 34 anos.

As mudanças que o grupo de trabalho sofreu levam-no a recordar que esta é uma "equipa em construção", mas que o deixa animado. Tem "jogadores com qualidade individual" para dar corpo à equipa: "A chave do sucesso será a qualidade coletiva e a forma como se conseguirão ultrapassar adversidades."

PLANTEL 2021/22

GUARDA-REDES

David Grilo

Guilherme Fernandes (Benfica sub-23)

DEFESAS

João Varudo (Oriental)

Pedro Albino (Olhanense)

Juary (Créteil-Lusitanos)

Pedro Farrim

Joel Monteiro (Ac. Viseu)

Lucas Silva (Estoril)

Ronny Fernandes (Louletano)

MÉDIOS

Fidelis (Mafra)

Léléco (Torreense)

André Gomes

Martim Maia (Sosnowiec)

Gildo

Hélio Cruz

AVANÇADOS

António Xavier (Sintrense)

Joca

Gabriel Capixaba

Flávio Silva (Alverca)

Paulo Campos (Pedras Rubras)

Caleb (Olhanense)

Hélio Varela

Treinador: Bruno Dias