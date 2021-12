Eduardo Schürrle: "Estou à espera da minha oportunidade na equipa principal do Braga"

No Braga desde as camadas jovens, o médio-ofensivo, 20 anos, tem sido uma das estrelas da companhia. Para o futuro, Eduardo Schürrle tem como objetivo chegar à equipa orientada por Carlos Carvalhal. Garante que, quando a oportunidade chegar, irá "agarrá-la" e, para isso acontecer, terá de "continuar a trabalhar"

Os resultados aliados às boas exibições catapultaram o Braga B para o topo da classificação da Série A da Liga 3. Os minhotos têm uma das equipas com a média de idade mais baixa e um plantel composto por grande parte de jogadores oriundos da formação. Eduardo Schürrle acredita que o segredo tem sido "o trabalho diário de toda a equipa".

Usa o nome Schürrle na camisola. Há algum motivo especial?

-Quando cheguei cá já tinha um Eduardo na equipa e, na brincadeira, o míster disse-me que era parecido com o Schürrle [n.d.r. antigo jogador alemão, que jogou no Chelsea, Bayer Leverkusen e Mainz]. A partir daí começaram a chamar-me assim.

Nos últimos dois jogos foi o autor de dois golos que contribuíram para as vitórias do Braga B. A que se deve este registo?

- Trabalho para isso em todos os jogos. Ultimamente tenho marcado golos e sinto-me confiante e feliz por estar a ajudar a equipa. Aliás, qualquer jogador sente-se confiante quando marca golos. No meu caso, que jogo como médio-ofensivo, procuro sempre chegar com mais frequência à área adversária e acho que ultimamente tenho-o conseguido. Por isso, os golos estão a aparecer.

Coletivamente, o momento que a equipa atravessa é muito positivo. Qual é o segredo para este sucesso?

- Acho que o segredo é confiarmos no processo, é trabalharmos todos os dias para chegarmos ao jogo e conseguirmos os três pontos. No início, se calhar, não estávamos a conseguir, mas agora temos dado uma boa resposta. Nos últimos oito jogos, temos sete vitórias e já somos o melhor ataque da Série A. E tudo isto é fruto do nosso trabalho.

O período de adaptação à Liga 3 pode ser a explicação para esse arranque menos fugaz na prova?

- A verdade é que não conhecíamos as equipas. Sabíamos que seria uma liga competitiva e já estávamos à espera de apanhar equipas mais maduras, com uma média de idade mais elevada. Somos uma equipa jovem e, se calhar, no início não nos sentimos tão confortáveis, mas depois impusemos o nosso futebol.

Neste momento, o Braga ocupa o primeiro lugar da Série A. O que se pode esperar da equipa para o que resta da temporada?

-O mesmo do que fizemos até agora. Não nos podemos deixar levar por estar em primeiro lugar, porque sabemos que isto é uma liga muita competitiva, em que todos os jogos são difíceis. Temos noção disso. Ganhámos três jogos seguidos contra adversários diretos e perdemos contra o Anadia, que na altura estava nos últimos lugares. São jogos muito competitivos, com resultados incertos.

Acredita que esta competição pode ser importante para a vossa evolução?

- Sim, somos um conjunto jovem, uma equipa B e, dessa forma, todos os jogadores sonham com a equipa A. Acho que a Liga 3 é uma boa maneira de nos projetarmos e prepararmos para o patamar principal.

Por outro lado, o facto de serem tão jovens pode ter sido uma surpresa para os restantes adversários?

- Surpresa não digo, porque qualidade nós temos. Mas, se calhar, os adversários não olhavam para nós como um candidato por sermos tão jovens.

Está no Braga há várias épocas. Como tem sido o trajeto?

- Faço um balanço positivo, tenho evoluído muito. Estou à espera da minha oportunidade na equipa principal.



Dos elogios a Ricardo Horta ao sonho da Seleção Nacional

"Admiro a forma como o Ricardo Horta está sempre ligado ao jogo, a forma como reage à perda de bola, como encontra os espaços livres e como puxa pela equipa". Foi desta forma que o médio Eduardo Schürrle descreveu o capitão da equipa principal do Braga, visto como um exemplo.

Questionado sobre as caraterísticas que encontra nele próprio e que podem ser diferenciadoras, o jogador não teve dúvidas. "Normalmente, gosto de jogar em poucos toques e tenho um bom remate de fora da área", reconheceu.

Relativamente ao futuro, além de chegar à equipa principal, Schürrle tem mais metas estabelecidas. "O objetivo de qualquer jogador é jogar pela Seleção Nacional ou até mesmo na Champions. Anteriormente, já fui chamado às camadas jovens e isso também é uma prova que o Braga é uma boa montra."