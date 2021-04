Leixões defende José Faria: "Revolta pelo assassinato de caráter que estão a fazer"

Após a derrota sofrida diante do Estoril, na Liga Revelação, José Faria teve um comentário que gerou polémica.

O Leixões saiu, esta quarta-feira, em defesa do treinador José Faria, que, depois do jogo com o Estoril, na terça-feira, disse que "as Sofias desta vida têm de aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol", visando Sofia Oliveira, comentadora do Canal 11.

"Não podemos calar a revolta pelo assassinato de caráter que estão a fazer a alguém que em nada proferiu qualquer insulto machista", escreveu o Leixões em comunicado.

"Quando José Faria falou em 'homens do futebol', na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril, abordou todo o universo do futebol. Todos, Homens e Mulheres. Sem exceção. Nós, Leixões, orgulhamo-nos de ter várias Mulheres na nossa estrutura e sermos um clube de igualdade de género. Somos um clube inclusivo" acrescenta o emblema de Matosinhos.

Leia o comunicado na íntegra:

"Em defesa da honra e bom nome de José Faria, não podemos calar a revolta pelo assassinato de caráter que estão a fazer a alguém que em nada proferiu qualquer insulto machista.

Quando José Faria falou em "Homens do futebol", na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril Praia, abordou todo o universo do futebol. Todos, Homens e Mulheres. Sem exceção. Nós, Leixões, orgulhamo-nos de ter várias Mulheres na nossa estrutura e sermos um clube de igualdade de género. Somos um clube inclusivo. Das mães, das filhas, das irmãs. Das Sereias do Mar."