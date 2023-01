"Desejo ser um dos melhores avançados africanos e ajudar o Gil Vicente a ganhar"

Miro é sinónimo de golos. O avançado, de 19 anos, exibe-se como um dos principais talentos da Liga Revelação e sonha chegar ao nível de grandes estrelas como Drogba e Eto"o. O dianteiro conversou com O JOGO sobre passado, presente e futuro, num estilo sereno e focado, dando conta da felicidade por tudo lhe correr bem e de os sonhos parecerem cada vez mais reais.

Era uma vez, em Angola, um jovem que, apesar da tenra idade, sonhava pisar os grandes palcos e disputar as grandes competições. A história de Valdemiro Pinto Domingos, mais conhecido por Miro, não é bem um conto de fadas, mas quase. Em 2020, o avançado deixou o seu país e o conforto do lar para rumar a Portugal e perseguir uma carreira de futebolista profissional.

"Sou muito ambicioso e necessitava de um novo desafio. Em Angola, senti que o meu caminho estava estagnado e eu queria mais para mim e para a minha carreira", diz o internacional sub-23 angolano, não poupando nos elogios ao clube que lhe abriu as portas ao sonho, o Gil Vicente. "É uma família. Faço parte de um clube fantástico, com um ambiente incrível e com pessoas admiráveis, desde o cozinheiro, ao roupeiro e à restante estrutura. E claro, os meus colegas".

Com duas jornadas por disputar nesta fase da Liga Revelação, o Gil Vicente ocupa o quarto lugar da Série A, a quatro pontos dos lugares de qualificação para a fase de campeão, "um dos principais objetivos", assume Miro, garantindo que o grupo gilista irá dar tudo para alcançar a próxima etapa. "Pretendemos chegar à fase de apuramento de campeão, mas percebemos que não será fácil. Estamos a trabalhar afincadamente e pretendemos dar uma resposta dentro de campo. Vamos encarar os dois jogos que faltam como autênticas finais".

Desde que chegou a Barcelos, Miro marcou 22 golos em 36 jogos e tem treinado com a equipa principal. A ascensão foi, de facto, rápida, o que lhe valeu a recente chamada para vestir a camisola da seleção sub-23 de Angola. "Tenho evoluído muito no Gil Vicente e tenho colhido os frutos do meu trabalho. Estou numa equipa que acredita em mim e no meu potencial, e isso dá outra motivação. Representar o meu país é sensacional, consegui algo com que sempre fantasiei. Desejo ser um dos melhores avançados africanos e ajudar o Gil Vicente a ganhar", aponta.

Cresceu com três "monstros"

Miro apresenta uma grande margem de progressão e está focado em trabalhar e lutar pelos seus sonhos, inspirado por três jogadores que, cada um à sua maneira, tem como ídolos. "Tenho três grandes exemplos no mundo do futebol. O primeiro é o Cristiano Ronaldo, por tudo o que passou e superou, e também pela mentalidade vencedora. Depois, não há como não adorar o Drogba e o Eto"o. Cresci a ver estes craques e identifico-me bastante com eles, tanto na forma de jogar como na forma de estar e de ver o futebol", aponta.

Esta é a primeira época do angolano na Liga Revelação, prova que entende como um espaço de desenvolvimento para os jogadores mais novos. "É uma prova muito competitiva e está num nível muito alto. Tem muitos bons jogadores e não há jogos fáceis, pelo que qualquer equipa pode ganhar a competição. É o meu primeiro ano e estou a gostar muito, porque valoriza os atletas mais jovens e a margem de progressão é muito boa. Prepara os jogadores mais jovens para outras competições e para dar um salto maior", remata Miro.