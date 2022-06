Trofense e Varzim regularizam dívidas salariais, falta a Académica e o Leixões

Redação com Lusa

Trofense e Varzim cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores em relação aos meses de março e abril, anunciou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Deste modo, as sociedades desportivas passam a ter a sua situação regularizada, o que faz com que todos os clubes com exceção de Académica e Leixões tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados", refere a Liga em comunicado.

O Trofense terminou a II Liga na 13.ª posição, enquanto o Varzim foi 17.º e acabou por ser despromovido à Liga 3, tal como a Académica. Já o Leixões terminou a época no oitavo lugar.

Em 23 de maio, a LPFP tinha notificado estes clubes, assim como o primodivisionário Boavista, "para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do ​​​​​​​cumprimento salarial dos referidos meses", após falharem o controlo de maio.