Trofense atrasa Farense na luta pela subida, Mafra e Benfica B empatam

O Trofense conseguiu uma vitória importante e saiu, à condição, do último lugar. O Farense pode ficar mais longe do segundo lugar.

O Trofense recebeu e venceu o Farense por 2-1, neste sábado, e somou 23 pontos, subindo provisoriamente ao antepenúltimo lugar da II Liga, que dá acesso ao play-off de permanência - jogará contra o vencedor do play-off de subida da Liga 3. A equipa algarvia, por outro lado, mantém os 45 pontos e pode ver o Estrela da Amadora (46 pontos) fugir, bem como o Académico de Viseu (42) aproximar-se.

Marcos Valente inaugurou o marcador aos nove minutos, Pachu fez o 2-0, aos 60', e Lucão reduziu para o Farense, aos 79'.

Nota para a estreia de Rui Sacramento no comando técnico dos nortenhos.

Também este sábado, o Mafra empatou 2-2 na receção ao Benfica B. As duas equipas mantém-se à distância de um ponto - o Mafra em 14.º, com 30; o Benfica B em 11.º, com 31.

Pité, aos 10 minutos, marcou para a equipa saloia, enquanto Adrian Bajrami fez o golo das águias, aos 45+4'.