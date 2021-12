Silvestre Varela empurra FC Porto B para a vitória sobre o Ac. Viseu

Silvestre Varela apontou o golo do triunfo do FC Porto na receção ao Ac. Viseu

Redação com Lusa

Capitão portista apontou o terceiro golo no segundo escalão esta época. Azuis e brancos, regressados aos triunfos, ascenderam ao décimo posto da classificação

Um golo de Silvestre Varela, aos 73 minutos, permitiu ao FC Porto B vencer este domingo, em casa, o Académico de Viseu 1-0, num jogo da 15.ª jornada da Liga SABSEG.

O golo nasceu de um passe para Vasco Sousa, que entrou na área contrária e serviu na hora certa Silvestre Varela, para este finalizar facilmente, permitindo ao FC Porto subir ao décimo posto, com 21 pontos, enquanto o Académico de Viseu é 13.º, com 13.

O melhor do jogo aconteceu mesmo depois do golo, porque até então a partida teve poucos motivos de interesse e tinha valido só pelos dois lances em que a bola foi ao poste da baliza de Gril, na conversão de um livre direto, e, depois, ao poste do mesmo lado da baliza portista, rematada por Yuri Araujo.

Num encontro sem grandes motivos de interesse, Silvestre Varela colocou então a sua equipa a ganhar, depois de um passe de Vasco Sousa, e a partida ganhou então muito mais interesse, intensidade e emoção, com lances de perigo e de golo junto às duas balizas, que reforçaram a incerteza quanto ao resultado.

Ricardo Silva evitou o empate, aos 85 minutos, com duas grandes intervenções, Gonçalo Borges atirou para fora num lance em que podia ter feito melhor (87) e o FC Porto desperdiçou ainda duas situações de dois contra um em contra-ataques rápidos.

O Académico de Viseu também dispôs de situações para empatar, aos 90+1 minutos, mas Ricardo Silva, que até aí tivera pouco trabalho, segurou a vantagem e os três pontos para o FC Porto B.

Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Académico de Viseu, 1-0.

Intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Silvestre Varela, 73 minutos.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes, Mor Ndiaye, Vasco Sousa (Leonardo Borges, 83), Silvestre Varela, Bernardo Folha (Diogo Abreu, 80), Gonçalo Borges e Namaso Loader (Samba Koné, 65).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Samba Koné, Diogo Abreu, Peglow, Sebastian Soto, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pica, Pedro Monteiro, Vítor Bruno, André Claro (André Carvalhas, 69), Fernando Ferreira (Pana, 62), Renteria (Luisinho, 79), Yuri Araújo (Famana Quizera, 79), João Vasco (Daniel Nussbaumer, 69) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Fama Quizera, André Carvalhas, Pica, Tiago Correia, André Carvalhas, Çakar, Nuno Tomás, Daniel Nussbaumer, Igor Milioransa e Luisinho e Pana).

Treinador: José Gomes da Silva.