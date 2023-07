Schurrle​​​​​​​ termina ligação ao Braga e reforça meio-campo da Oliveirense

Na época passada esteve cedido pelos minhotos ao Trofense.

A Oliveirense apresentou este sábado Schurrle como reforço para a temporada 2023/24. O jovem médio de 21 anos continua na II Liga, depois de na época anterior ter alinhado no Trofense, por empréstimo do Braga.

"O Braga informa ter chegado a acordo com a UD Oliveirense para a cedência a título definitivo do jogador Schurrle, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador.Formado no Braga, o médio de 21 anos termina assim uma ligação contratual com o clube após oito temporadas. O Braga deseja a Schurrle as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", informa o clube minhoto no site oficial.

Na Trofa, Schurrle realizou 16 jogos em 2022/23.