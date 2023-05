Rui Ferreira é o alvo do Torreense para o comando técnico

Treinador ex-Feirense é o desejado para render o técnico que tem outros voos em vista...

O treinador Pedro Moreira terminou a ligação ao Torreense e, com outros projetos em carteira, não continuará no clube, abrindo caminho à SAD para a contratação de Rui Ferreira, técnico que no passado sábado anunciou a saída do Feirense e que é desejado pela sociedade de Torres Vedras.

Em comunicado, os torreenses confirmaram que não irão "prolongar o vínculo" com o treinador, de 48 anos, que assumiu a equipa em setembro, substituindo Nuno Manta. Estreante como técnico principal, depois de ter sido adjunto de Paulo Fonseca na Roma, Shakhtar Donetsk, Braga, Paços de Ferreira e FC Porto, Moreira herdou a equipa no último lugar e levou-a à nona posição, cumprindo o objetivo de chegar à permanência.

O alvo do Torreense para substituir Pedro Moreira é Rui Ferreira, 50 anos, que estava ao leme do Feirense há duas épocas e meia. Curiosamente, o anúncio da saída dos fogaceiros foi feito pelo técnico após a vitória por 4-1 contra, precisamente, o Torreense.