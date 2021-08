Rio Ave continua a reforçar-se: agora um regresso ao futebol português

Internacional senegalês é mais uma opção para Luís Freire.

O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação de Alhassane Sylla, internacional senegalês de 26 anos.

Sylla está assim de regresso ao futebol português e à II Liga, onde representou União da Madeira, Famalicão e Cova da Piedade,, entre 2017 e 2020, antes de rumar aos franceses do Annecy.

"O Rio Ave é um grande clube. No ano passado estive em França e foi um pouco difícil lá, mas já fiz aqui três épocas e gostei. Quando o clube me ligou, não hesitei e disse que tinha de voltar à II Liga. Estou muito orgulhoso, porque o Rio Ave é um grande clube, que toda a gente conhece e que esteve muito tempo na I Liga, mas infelizmente desceu. Quando me chamaram para tentar ajudar a subir, fiquei orgulhoso. Já tenho experiência de II Liga. Agora estou no Rio Ave, um clube de I Liga, e o objetivo é subir" afirmou lateral-direito.