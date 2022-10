Presidente Horácio Bastos referiu que já está a ser pensado o alargamento do mesmo

No âmbito das comemorações do centenário, a Oliveirense inaugurou o museu Com. António da Silva Rodrigues, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, onde tem patente algumas das taças conquistadas nas várias modalidades.

Apesar de agora inaugurado, o presidente Horácio Bastos referiu que já está a ser pensado o alargamento do mesmo por haver taças ainda para serem expostas.