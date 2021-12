Vasco Faísca é o novo treinador do Farense e regressa às origens

Treinador chega ao Algarve para assumir o comando técnico dos "Leões de Faro" e com a missão de tirar os algarvios da posição incómoda que se encontram na tabela (antepenúltimo), tendo assinado um contrato válido até final da época.

O Farense oficializou a contratação de Vasco Faísca, 41 anos, como novo treinador dos "Leões de Faro", substituindo assim Fernando Pires no comando técnico.

Natural de Lisboa, Vasco Faísca iniciou a carreira de jogador precisamente no Farense, como iniciado na temporada 1993/94, tendo permanecido em Faro durante duas temporadas, seguindo depois para os juvenis do Sporting em 96/97. Como jogador realizou 535 jogos e marcou sete golos, tendo representado em Portugal o Lourinhanense, Sporting, Académica e Belenenses.

Fora de portas, Vasco Faísca, foi jogador dos Italianos do Vicenza Calcio, Padova, Ascoli, FC Matera, Maceratese e terminou a carreira de futebolista em 2016/17 no Virtus Francavilla, ainda com uma passagem pelos gregos do Platanias Chania.

Quatro vezes Internacional nas camadas jovens da seleção, jogou um encontro no Europeu de sub-18 em 1999, um no Torneio de Toulon em 2000 e dois jogos no Europeu sub-21 em 2002, abraçou a carreira de treinador na temporada 2018/19, primeiro como adjunto do Vilafranquense, transferindo-se ainda no decorrer dessa temporada para o Olhanense, onde permaneceu durante duas épocas, antes de viajar para Braga em 2019/20, para substituir Rúben Amorim, que tinha sido chamado por António Salvador para treinar a equipa principal dos arsenalistas.

Na presente temporada, esteve ao serviço do Cova da Piedade, clube que compete na Liga 3, onde apenas completou seis jogos (quatro para o campeonato e dois para a Taça de Portugal).

Vasco Faísca chega agora ao Algarve para assumir o comando técnico dos "Leões de Faro" e com a missão de tirar os algarvios da posição incómoda que se encontram na tabela classificativa (antepenúltimo), tendo assinado um contrato válido até final da época.

Equipa técnica: Rodrigo Pinto e Flávio Soares

Transitam: Neca, Miguel Rosa, Nuno Pinto, Ricardo Reis, André Corvo