O incrível graffiti do Leixões em homenagem a Vítor Oliveira

O graffiti de homenagem a Vítor Oliveira, no Estádio do Mar

Jogadores já haviam cumprido um minuto de silêncio no treino desta segunda-feira.

Mais uma homenagem do Leixões a Vítor Oliveira, antigo treinador conhecido como o "rei das subidas", que faleceu no sábado, aos 67 anos, quando passeava em Matosinhos, de onde era natural.

Depois do memorial e de o plantel cumprir um minuto de silêncio no treino desta segunda-feira - as equipas seniores de voleibol também o fizeram nos respetivos jogos do fim de semana -, agora é um graffiti numa das paredes do Estádio do Mar, da autoria de Paulo Boz.

"Um legado de orgulho... Pelo clube e pela terra", pode ler-se.

De recordar que Vítor Oliveira estava bem encaminhado para tornar-se diretor-geral do clube matosinhense, revelou o presidente Jorge Moreira.