Vítor Oliveira estava perto de se tornar diretor-geral do Leixões

Revelação feita por Jorge Moreira, presidente do clube de Matosinhos.

Desligado da vida clubística desde o final da última época, quando deixou o comando técnico do Gil Vicente, Vítor Oliveira estava perto de assumir o cargo de diretor-geral do Leixões, revelou este sábado o presidente do clube, Jorge Moreira.

Em declarações à Sport TV+, o dirigente do clube de Matosinhos, que chegou a ser orientado pelo malogrado treinador (entre 2005 e 2007), explicou que conversava regularmente com Oliveira e que este estava "inclinado" a aceitar o cargo.

"A morte do Vítor acaba por, obviamente, assombrar um pouco esta celebração. O Vítor ia ser um dos homenageados na gala de aniversário do Leixões. Tive a possibilidade de o agraciar ontem [sexta-feira] com o prémio que destacou a personalidade do ano. De forma inconsciente, fui a última pessoa a prestar-lhe uma homenagem em vida. É um momento difícil para nós porque é uma figura incontornável do universo leixonense. Era uma pessoa fantástica e nunca escondeu o sentimento que tinha pelo nosso clube", assinalou Jorge Moreira, que explicou os moldes da proposta que tinha sido feita a Vítor Oliveira:

"No passado recente, estive em conversações com o Vítor para o convencer a abraçar o projeto do futebol profissional, sendo o diretor-geral do Leixões, de forma a poder agregar o clube e a SAD. Senti que havia vontade do Vítor em ajudar o clube da terra. Falei diariamente com ele nos últimos dias. Tudo se conjugava para que, na próxima semana, o Vitor Oliveira fosse anunciado como diretor-geral do Leixões. Acho que ele ia aceitar, estava fortemente inclinado porque é o clube do coração. O Vítor estava muito preocupado com a relação institucional entre a Leixões e a SAD", acrescentou o presidente do clube.

Vítor Oliveira faleceu este sábado, aos 67 anos, após uma indisposição enquanto caminhava na zona de Matosinhos.