O herói da Feira ensina ao Rio Ave como subir: "Nunca vou esquecer"

Numa altura em que os vila-condenses lideram a classificação e o sonho da subida está cada vez mais perto, muitos adeptos recordam Evandro.

Para conseguir a subida, o Rio Ave pode inspirar-se em Evandro, o "herói da Feira", que foi decisivo na última vez em que os vila-condenses subiram, em 2008, com um golo marcado ao Feirense, na última jornada, perto do fim do jogo.

Com Vizela e Gil Vicente, os dois concorrentes, a vencer os respetivos jogos, e o Rio Ave a perder, estava prestes a repetir-se o pesadelo da época anterior, na qual o Rio Ave desperdiçou oito pontos de vantagem a cinco jornadas do fim e foi ultrapassado por Leixões e V. Guimarães, mas, aos 86 minutos, Evandro marcou o golo do empate e, nesse momento, entrou para a eternidade. "Nunca o esquecerei. Foi um dos melhores momentos que vivi no futebol", reconhece o antigo avançado, lembrando a O JOGO, que o Rio Ave vinha de "uma temporada frustrada". "Nunca desistimos e tive a felicidade de fazer o golo que deu uma grande alegria a todos os rioavistas. O clube estava numa situação complicada financeiramente e a subida trouxe tranquilidade para crescer", evoca o brasileiro, hoje com 49 anos, destacando que se seguiram "13 temporadas seguidas" na I Liga.

O quarto jogador com mais partidas (295) na história do Rio Ave em dez anos de caravela ao peito, apenas superado por Niquinha, Tarantini e Gama, continua a acompanhar o clube à distância, desde São Paulo, no Brasil, onde gere com a esposa uma loja de roupas infantis, e defende que este "é o melhor momento da temporada" de uma equipa "que se tornou sólida". "Tem o que faz muita diferença, dois avançados que estão a marcar sempre", aponta numa alusão a Aziz e Pedro Mendes, que marcaram nove golos cada na Liga SABSEG, ainda que avise para a importância de "manter o foco, a tranquilidade e o bom ambiente". "Estou a torcer muito. Vivi no clube o melhor período da minha vida, tenho dois filhos portugueses e tenho sempre presente a lembrança do Rio Ave e de Vila do Conde", conclui, emocionado, o herói rioavista de 2008.