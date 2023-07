Marítimo oficializa Francis Cann com contrato de duas temporadas

Extremo notabilizou-se ao serviço do Vizela.

O extremo Francis Cann, proveniente do Vizela, é o quinto reforço do Marítimo para esta temporada, anunciou esta sexta-feira a equipa que vai disputar a II Liga.

"Francis Cann é jogador do Marítimo. O extremo nascido no Gana, de 25 anos, comprometeu-se com o Maior das Ilhas por duas temporadas", pode ler-se na nota publicada pelos verde rubros no seu site oficial.

O avançado ganês ingressou no emblema vizelense na campanha 2016/17, ainda no escalão júnior, merecendo uma chamada ao plantel principal na época seguinte, onde disputou um total de 94 partidas oficiais e apontou oito golos.

"Em 2021/2022, o extremo foi vital para a ascensão do Vizela à I Liga, disputando 32 jogos em todas as competições, para além de ter deixado a sua marca na lista de marcadores por cinco vezes", segundo o mesmo comunicado.

Ao longo das seis temporadas ao serviço da primeira equipa do Vizela, Francis Cann foi cedido a título de empréstimo em três ocasiões, na temporada 2018/19 na qual atuou nos escalões de formação do Vitória de Guimarães, 2021/22 na II Liga pelo Mafra e a última na temporada transata, em que competiu na segunda metade do campeonato na Arábia Saudita, pelo Al-Hazm, tendo sido colega de Joel Tagueu.

O Marítimo já garantiu a contratação de cinco reforços nesta janela de transferências, nomeadamente, o guardião Samú Silva, o defesa Igor Julião e os avançados Lucas Silva, Higor Platiny e, agora, Francis Cann.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame, Cláudio Winck e Paulinho e, por término de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, estando ainda no mercado Makaridze, Pablo Moreno, Lucho Vega e Gonçalo Cardoso, que não entram nas contas de Tulipa.