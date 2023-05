"É um privilégio para a Liga", afirmou Pedro Proença.

A Liga a SABSEG renovaram o acordo de naming sponsor para o segundo escalão profissional, foi anunciado esta quarta-feira pelas duas partes.

"A Liga Portugal SABSEG prossegue num trajeto ascendente, e enche-nos de orgulho observar a evolução deste campeonato desde 2015, quando assumimos a liderança da Liga Portugal, até aos dias de hoje. Uma prova cada vez mais competitiva e emocionante, com decisões guardadas para as últimas rondas. Seria impossível chegar a este patamar sem parceiros como a SABSEG. Hoje este campeonato já se confunde com a SABSEG e tem sido um privilégio caminhar lado a lado com a SABSEG, que sempre acreditou e continua a acreditar no potencial desta competição. É um privilégio para a Liga Portugal prolongar este contrato com a SABSEG", afirmou Pedro Proença, presidente da Liga.



"A renovação da parceria com a Liga Portugal tem um significado muito grande para a SABSEG. Esta parceria tem dignificado muito a nossa imagem e a nossa marca. É verdade que a SABSEG tem o Futebol no seu ADN, seja profissional ou amador, mas esta associação com a Liga Portugal tem sido uma aposta ganha", comentou, por seu lado, Miguel Machado, presidente do Conselho de Administração da SABSEG. "A nossa marca ganhou uma enorme notoriedade no país, algo que era o nosso grande objetivo, e estarmos ligados a uma instituição como a Liga Portugal que, desde o seu presidente a toda a sua estrutura, mostra enorme profissionalismo pela forma como organiza e gere o futebol profissional. É de louvar, de enaltecer e algo que registo como muita satisfação", completou.