Jogou contra o Benfica e agora troca de clube na II Liga

Shinga é reforço do Covilhã, proveniente do Estrela da Amadora.

O defesa sul-africano Kwenzokuhle Shinga é reforço do Covilhã, anunciou esta quinta-feira o último classificado da II Liga em comunicado divulgado no site oficial.

"Shinga, lateral-esquerdo, de 22 anos, é o mais recente reforço do SC Covilhã! Bem-vindo aos Leões da Serra", escreveu o emblema serrano, três dias depois de ter anunciado a dispensa de Rúben Ferreira, jogador que alinhava na mesma posição do novo reforço.

Kwenzokuhle Nkanyiso Shinga chega ao clube da Covilhã proveniente do Estrela da Amadora, também do segundo escalão do futebol nacional, pelo qual alinhou em sete partidas, além de ter contabilizado dois jogos pela equipa de sub-23 dos lisboetas.

Shinga vai disputar o lugar com Jorginho, o habitual titular no lado esquerdo da defesa.

O sul-africano é o quinto reforço assegurado pelo Covilhã na reabertura do mercado de transferências, depois dos médios Zimbabwé e Lucho Vega, do defesa-central Lucão e do avançado Traquina.