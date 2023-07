Na temporada passada, o dianteiro foi importante na caminhada dos azuis de Belém para subir até à II Liga, apontando nove golos

João Costa já não é jogador do Belenenses. Na quinta-feira, o clube do Restelo anunciou, em comunicado, que terminou por mútuo acordo a ligação com o avançado de 23 anos, que tinha renovado contrato até 2024 em meados de junho.

Na temporada passada, o dianteiro foi importante na caminhada dos azuis de Belém para subir até à II Liga, apontando nove golos.