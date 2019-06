Oficial: César Peixoto deixa o Varzim

Sublinhe-se que esta foi a primeira experiência de César Peixoto como treinador principal, tendo somado quatro vitórias, dois empates e três derrotas no comando dos alvinegros

César Peixoto não vai continuar no comando técnico do Varzim, tendo o clube confirmado a decisão esta segunda-feira à noite. Depois de ter assumido a formação poveira a nove jornadas do final do campeonato da II Liga e de ter assegurado a permanência na última ronda, o treinador de 39 anos expressou publicamente a vontade de treinar na I Liga e a sua indecisão em relação à continuidade no emblema poveiro terá pesado na decisão de Pedro Faria, presidente do Varzim, que decidiu não esperar mais após uma segunda reunião com o técnico, ontem, para discutir a renovação de contrato.

Sublinhe-se que esta foi a primeira experiência de César Peixoto como treinador principal, tendo somado quatro vitórias, dois empates e três derrotas no comando dos alvinegros, com um saldo de seis golos marcados e oito sofridos em nove encontros de 2018/19. Está por isso garantido que, apesar de o objetivo da permanência ter sido atingido e de ter criado uma boa relação com os adeptos varzinistas nos cerca de dois meses à frente da equipa, César Peixoto não vai continuar e irá agora procurar outro projeto para prosseguir a carreira em Portugal. Por outro lado, o clube poveiro está agora no mercado para encontrar uma nova equipa técnica para a próxima temporada. Refira-se que o Varzim começou a última época com Nuno Capucho, contratou depois Fernando Valente e terminou sob a liderança de César Peixoto.