Dupla lesão no joelho afasta Pedro Henrique por dois meses

Avançado brasileiro vai falhar dois meses de competição.

O avançado Pedro Henrique, do Leixões, vai parar cerca de dois meses, face à lesão sofrida na partida da Taça de Portugal, no sábado, diante do Leça, revelou esta quarta-feira o emblema de Matosinhos.

Segundo o clube da II Liga, o jogador brasileiro tem "uma fissura no menisco externo do joelho direito e também uma lesão no ligamento lateral interno do mesmo joelho".

Autor do golo inaugural e substituído ainda na primeira parte no jogo em Leça da Palmeira, o avançado que no início da época chegou do Atlético Goianense não vai precisar de ser operado, entendo o departamento médico do Leixões que bastarão os dois meses de recuperação para poder voltar a jogar.

Em cinco jogos com a camisola do Leixões, Pedro Henrique apontou três golos.

Decorridas cinco jornadas da II Liga, o Leixões segue no sexto lugar, com nove pontos, recebendo no domingo a Oliveirense, pelas 16h00