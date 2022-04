Henrique Araújo: "Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica"

Críticas do avançado do Benfica B após o jogo de Vila do Conde.

O Benfica B foi derrotado por 2-1 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, na ronda 30 da Liga SABSEG, num jogo marcado pela expulsão de Pedro Álvaro, nos descontos da primeira parte, e também do treinador António Oliveira. Após o encontro, o avançado Henrique Araújo deixou críticas à equipa de arbitragem chefiada por Cláudia Pereira.

"Analisando o jogo, foram duas partes completamente diferentes. Na primeira parte sentimos que fomos melhores, mas após mais um erro de arbitragem o jogo muda. Há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvidas. É mais uma semana em que somos penalizados por um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um golo limpo anulado contra o Mafra, na semana passada temos um penálti claro contra o Estrela da Amadora que não foi assinalado. Esta semana é uma expulsão, uma expulsão de liga portuguesa. Não nos deixaram ganhar. Fomos incansáveis, tivemos situações para marcar mesmo com menos um. Somos demasiado penalizados por erros que não cometemos", afirmou o jovem. "Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica", disse ainda.