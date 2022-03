Farense celebra 112 anos na sexta-feira: confira o programa para assinalar a data

As comemorações iniciam-se pelas 10h00, com o hastear das bandeiras no topo Sul do Estádio de São Luís, seguindo-se depois um almoço onde serão homenageados os jogadores da equipa do Farense que na temporada 69/70 subiram a formação de Faro pela 1ª vez à 1ª Divisão Nacional

O Farense, clube que milita, atualmente, na Liga Portugal SABSEG, celebra amanhã, dia 1 de abril, o seu 112º aniversário.

As comemorações iniciam-se pelas 10h00, com o hastear das bandeiras no topo Sul do Estádio de São Luís, seguindo-se depois um almoço onde serão homenageados os jogadores da equipa do Farense que, na temporada 69/70, subiram a formação de Faro pela 1ª vez à 1ª Divisão Nacional. O dia culminará com um jantar na capital algarvia, onde serão entregues as insígnias que perfazem 25, 50 e 75 anos de filiação ao clube.

Do seu vastíssimo historial, o Farense foi Campeão regional por seis vezes, (1914/15, 1917/18, 1921/22, 1933/34, 1935/36, 1937/38), Campeão Distrital da 2ª Divisão (2006/07) e 1ª Divisão (2007/08) AF Algarve , contando ainda com 11 Presenças no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, com um título (2011/2012), 36 Presenças no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, com dois títulos (1939/40, 1982/83), 23 Presenças no Campeonato da 1ª Divisão, onde obteve o 5º lugar (1994/95) e 45 Presenças na Taça de Portugal, onde foi finalista vencido em 1989/90. A formação dos "Leões de Faro" ainda contam no seu riquíssimo historial com uma presença na Taça UEFA, em 1995/96, onde marcaram presença na 1ª eliminatória da Taça UEFA em 1995/96 tendo defrontado o Lyon e perdido os dois jogos, por 1-0.