Ex-Gil Vicente e B SAD Baraye próximo de um regresso a Portugal

Avançado de 31 anos está em negociações com o Marítimo.

Yves Baraye está perto de se tornar jogador do Marítimo. O empresário do avançado de 31 anos já está na Madeira a finalizar os termos do acordo e o senegalês poderá reforçar os maritimistas em breve.

Baraye pertence aos quadros do FK Vojvodina, da Sérvia, mas vê com bons olhos um regresso a Portugal, como O JOGO deu conta.

No nosso país, o jogador representou Gil Vicente e B SAD.