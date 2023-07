Yves Baraye, ex-Gil Vicente, agrada ao Marítimo

"Voltar a Portugal é hipótese que me agradaria", afirma o extremo

O senegalês Yves Baraye é um dos jogadores que o Marítimo tem referenciado como hipótese para a próxima época. O extremo direito de 31 anos representa agora o Vojvodina, mas tem um bom capital de experiência no futebol português, depois de ter representado o Gil Vicente e a B SAD.

A equipa madeirense conta com a vontade de Baraye para conseguir a transferência, que pode, por exemplo, passar pela partilha do passe.

Contactado por O JOGO, o senegalês confirma que a hipótese é do seu agrado.

"Sei que há interesse de equipas portuguesas para eu poder voltar ao país. Tenho de pensar bem no meu futuro e escolher a melhor proposta possível mas gostava de poder voltar. Tenho saudades da vida em Portugal. O país é fantástico, as pessoas, o clima, o facto de haver praias e de te sentires livre. E, depois, o futebol tem muita qualidade, as pessoas recebem-te bem", afirmou o extremo que atua agora na I Liga da Sérvia.

"O futebol português não está muito longe do futebol francês ou italiano. Há muitos jogadores em Portugal a ir jogar para estes campeonatos e podem confirmar. Acho que a única diferença é mesmo na vertente tática porque, de resto, não fica nada atrás. Quanto à experiência na a Sérvia, está a correr tudo bem. O ano passado fiz uma boa prestação na liga sérvia. Demorei algum tempo mas depois adaptei-me bem. Mudar de país é algo a que já estou habituado", acrescentou.